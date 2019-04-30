السفيرة الأميركية في سريلانكا: نعتقد أن تخطيطا قيد التنفيذ



قالت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز، الثلاثاء، إن خطر شنّ المزيد من الهجمات ما زال حقيقيا، فالولايات المتحدة تعتقد أنّ أفرادا من المجموعة المتشددة التي يلقى باللوم عليها في تفجيرات عيد القيامة في البلاد ربما لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات.

وأضافت في مقابلة مع وكالة «رويترز» أنّ «تقدمًا رائعا تم نحو القبض على هؤلاء المتآمرين لكنني لا أعتقد أن القصة قد انتهت... نعتقد أن تخطيطا نشطا يجري الآن (لتنفيذ المزيد من الهجمات)»، وتابعت: «نعتقد أن تخطيطا قيد التنفيذ».

بدورها قالت قوات الأمن السريلانكية كذلك إنها تبقي على حالة تأهب عالية بعد أن تلقت تقارير مخابرات عن أن المتشددين من المرجح أن ينفذوا ضربة جديدة قبل بداية شهر رمضان.

وقال مصدر حكومي آخر لـ«رويترز» إنه جرى توزيع منشور داخل أجهزة الأمن الرئيسية يوجه قوات الأمن والشرطة في مختلف أنحاء البلاد للإبقاء على حالة تأهب عالية لأن المتشددين من المتوقع أن يحاولوا توجيه ضربة قبل رمضان.

ويساعد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي السلطات السريلانكية في التحقيقات لكن تبليتز لم تورد مزيدا من التفاصيل.

وقال مصدر في مكتب رئيس سريلانكا يوم الثلاثاء إن الحكومة رفعت الحجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«واتساب» و«فايبر» والذي كان يهدف إلى منع انتشار الشائعات بعد التفجيرات.

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وحظرت السلطات في سريلانكا على المسلمات ارتداء النقاب وذلك وفق قانون طوارئ بدأ تطبيقه بعد هجمات يوم عيد القيامة.

وألقي القبض على عشرات الإسلاميين المشتبه بهم في سريلانكا متعددة الأعراق والديانات منذ هجمات 21 أبريل (نيسان) على فنادق وكنائس والتي قتل فيها أكثر من 250 شخصا منهم 42 أجنبيا.

وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين محليتين لا يعرف الكثير عنهما وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عنها.

وتعتقد السلطات أن زهران هاشم مؤسس جماعة التوحيد الوطنية هو العقل المدبر للتفجيرات وأنه أحد تسعة انتحاريين شاركوا في تنفيذها.

وفي الهند، قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا (29 عاما) في ولاية كيرالا القريبة من سريلانكا لتخطيطه لشن هجمات مماثلة. وقالت هيئة التحقيق الوطنية إن الرجل تأثر بخطب زهران هاشم.