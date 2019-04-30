آلاف الجزائريين يحتشدون وسط العاصمة للمطالبة برحيل رموز النظام

للجمعة العاشرة على التوالي، يستمر آلاف الجزائريين بالنزول إلى الشارع للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر.
وحمل المحتجون في وسط العاصمة الجزائر لافتات تقول «النظام يجب أن يرحل»، و«سئمنا منكم».
وعلى الرغم من استجابة الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة لضغوط الجيش والاحتجاجات التي طالبت بالتغيير وعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بعد 2p عاما من حكمه، إلاّ أنّ تنحي بوتفليقة لم يهدئ الشارع الجزائري الذي يصر على رحيل كامل رموز النظام.
وتستمر الاحتجاجات، التي بدأت في 22 فبراير (شباط) وكانت سلمية إلى حد كبير، إذ يريد كثيرون الإطاحة بالنخبة التي حكمت الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة الأشخاص الذين يعتبرونهم فاسدين.
وحل عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة محل بوتفليقة كرئيس مؤقت لمدة 90 يوما حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز).
وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات ألقت القبض على أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة مليارديرات آخرين مقربين من بوتفليقة هذا الأسبوع في إطار تحقيق لمكافحة الفساد.
وقال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أعضاء من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
وتدخل صالح عندما سعى بوتفليقة لتمديد فترة ولايته الرابعة، معلنا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، في محاولة لتجنب استمرار الاضطرابات لفترة طويلة.
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