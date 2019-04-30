نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: لا فوضى بعد اليوم



قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة، لكن لن تكون هناك «فوضى» بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.

وقال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس، والمعروف أيضا باسم حميدتي: «نحن الآن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم».

وقال إن «وفد قوى الحرية والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها»، مضيفًا أنّ مطالبهم لم تتسم بالصدق.

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يشار إلى أن كلام حمدان جاء خلال مؤتمر صحافي خصصه المجلس العسكري، الثلاثاء، لتوضيح ما جرى في جولات الحوار مع قوى التغيير.

وأكد حمدان أن «قوى الحرية والتغيير في السودان تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام». مشيرا إلى أن «هناك من يحاول إثارة الفتنة».

وأكد المجلس الانتقالي السوداني أنه «استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية».

وكشف المجلس أنه يريد «الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة»، مؤكدا أنّ لدى المجلس «واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني ونقله لدولة ديمقراطية».