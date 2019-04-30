"إيجاد" تدعو فرقاء جنوب السودان لاجتماع يبحث تشكيل الحكومة

دعت الهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا "إيجاد" الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في جنوب السودان إلى لقاء تشاوري بأديس أبابا، الخميس المقبل، لبحث سير تنفيذ اتفاق السلام.

وقالت إيجاد، في بيان، إن المبعوث الخاص لمنظمة (إيجاد) لجنوب السودان، إسماعيل وايس، دعا الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بجنوب السودان إلى لقاء تشاوري بأديس أبابا، الخميس، لبحث "سير تنفيذ اتفاقية السلام، ووضع خارطة طريق واضحة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ويستمر لمدة يومين.

وأضاف البيان أن الاجتماع يهدف إلى تقييم تنفيذ اتفاقية السلام والتحديات التي تواجه الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

وكان رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، دعا الثلاثاء الماضي زعيم المعارضة ريك مشار للحضور إلى جوبا في 12 مايو/أيار المقبل لإعلان الحكومة الانتقالية الجديدة التي نصت عليها اتفاقية السلام.

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ومن المقرر أن يشغل "مشار"، الذي يقيم حاليًا في الخرطوم، منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، حسب اتفاق السلام المبرم بين أطراف النزاع في سبتمبر/أيلول 2018.

وكان مشار قد طالب الشهر الماضي خلال لقاء مع الرئيس سلفاكير الفاتيكان بضرورة تأجيل إعلان الحكومة لفترة ستة أشهر أخرى، لحين تنفيذ الترتيبات الأمنية وتكوين الجيش القومي المشترك.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء دول "إيجاد".

وينص الاتفاق على فترة قبل انتقالية لـ8 أشهر، تنتهي في مايو/أيار المقبل، تُعلن خلال حكومة وطنية، ثم فترة انتقالية لـ3 سنوات تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 36 شهرا.