انت الان تتابع برلسكوني يتعهد بمواصلة حملته في الانتخابات الأوروبية رغم نقله للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

نقل رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني يوم الثلاثاء إلى مستشفى بعد أن عانى من آلام شديدة في الكلى لكن حزبه قال إن السياسي البالغ من العمر 82 عاما يعتزم المسارعة بمواصلة حملته الدعائية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل.

وخبا نجم برلسكوني كقوة سياسية منذ أن أجبر على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء عام 2011 لكنه لا يزال يقود حزبه المحافظ (إيطاليا.. إلى الأمام) بينما تسيطر مجموعة فينينفيست القابضة التي تملكها أسرته على أكبر مجموعة إعلامية خاصة في إيطاليا وهي ميدياست.

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وعانى برلسكوني من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة وخضع لجراحة قلب مفتوح في 2016 لكنه لم يشر قط إلى أنه مستعد لاعتزال العمل السياسي وينافس في الانتخابات الأوروبية التي ستجرى يوم 26 مايو أيار.

ووصف حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) ما يعاني منه بأنه مغص كلوي سببه بعض الحصى في الكلى. وقال الحزب إنه يريد العودة إلى الحملة الانتخابية على الفور. لكن نائب رئيس الحزب أنطونيو تاجاني قال إن الوعكة الصحية التي أصابت برلسكوني منعته من حضور حدث سياسي مقرر يوم الثلاثاء.