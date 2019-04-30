إلقاء مساعدات من الجو لمنكوبي الإعصار في موزمبيق

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

استفادت أجهزة الإغاثة المنتشرة في أقصى شمال موزمبيق، الثلاثاء، من توقف هطول الأمطار لتسليم المواد الغذائية عبر الجو إلى ضحايا الإعصار كينيث، في جزيرة صغيرة معزولة قبالة السواحل.

وحمل متطوعون، عشرات الصناديق على متن مروحيتي هليكوبتر روسيتي الصنع متوجهتين إلى جزيرتي إيبو (13 ألف نسمة) وكيسانغا (50 ألف نسمة).

وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ديبورا نغوين، على مدرج مطار بيمبا، إن الأولوية هي تسليم المساعدة في إيبو لأننا ما زلنا غير قادرين على أن نتوجه إليها”.

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وأقلعت المروحية الأولى إلى كيسانغا ناقلة حوالى 4 أطنان من المواد الغذائية، كما أوضح برنامج الغذاء العالمي، إلا أن الثانية اضطرت إلى أن توقف موقتًا توجهها إلى إيبو، بسبب سوء الأحوال الجوية، كما ذكر برنامج الغذاء العالمي.

وقالت “نغوين”: “ننتظر بسبب الأمطار”.

ووصل الإعصار كينيث، الخميس، إلى إقليم كابو دلغادو، مصحوبًا برياح تبلغ سرعتها 300 كيلو في الساعة، وأمطار غزيرة، بعد ستة أسابيع على المرور المدمر للإعصار إيداي على امتداد ألف كيلو جنوبا.

ويعتبر كينيث، واحدًا من أعنف الأعاصير التي ضربت القارة الأفريقية.

ولحقت أضرار كبيرة بإيبو وكيسانغا، وتقول الأمم المتحدة، إن 90% من مساكنهما قد دمرت.