شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يستعرض مع السفير الأمريكي تطورات العملية السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استعرض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم (الثلاثاء) مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، تطورات العملية السياسية في اليمن على ضوء الاجتماع الأخير للجنة الرباعية.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الاجتماع خرج برسائل قوية وواضحة خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد زمني لتنفيذ اتفاق الحديدة قبل 15 مايو 2019م.