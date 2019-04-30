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وزير الخارجية اليمني يستعرض مع السفير الأمريكي تطورات العملية السياسية

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استعرض وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم (الثلاثاء) مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، تطورات العملية السياسية في اليمن على ضوء الاجتماع الأخير للجنة الرباعية.

وأكد وزير الخارجية اليمني أن الاجتماع خرج برسائل قوية وواضحة خاصة فيما يتعلق بتحديد موعد زمني لتنفيذ اتفاق الحديدة قبل 15 مايو 2019م.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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