شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: الانتخابات الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية في بلاده، مشيراً إلى ان الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع.

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية في بلاده، مشيراً إلى ان الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع.

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