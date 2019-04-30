شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الفلسطيني القتيل بتركيا: أخي أعدم لكي لا يفضح أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جدد زين الدين مبارك، شقيق الفلسطيني القتيل في تركيا، التأكيد على اتهام نظام الرئيس التركي رجب أردوغان بتصفية أخيه زكي داخل سجن سليفري غرب إسطنبول.

وقال في مقابلة مع قناة «العربية» من قطاع غزة: «أخي أكد لي أن كل التهم مجرد تصفية حسابات وأنه بريء»، مؤكداً أن لديه تسجيلاً صوتياً عبر الواتساب يؤكد خلاله المحامي أن شقيقه لم يعترف على الإطلاق.

مضيفاً: «أخي صُفِّيَ داخل المعتقلات التركية بتهم زائفة وباطلة، لكي لا يتم فضح الحكومة التركية».