شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الفنزويلية تدعو للإطاحة بالرئيس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا عودة عن الاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.
وكتب على تويتر: «لقد حان الوقت.. لقد سارت ولايات البلاد الـ24 على هذا الطريق، ولا عودة عنه، المستقبل لنا. الشعب والقوات المسلحة متحدون لإنهاء اغتصاب السلطة».
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