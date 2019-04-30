شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الفنزويلية تدعو للإطاحة بالرئيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا عودة عن الاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة.

وكتب على تويتر: «لقد حان الوقت.. لقد سارت ولايات البلاد الـ24 على هذا الطريق، ولا عودة عنه، المستقبل لنا. الشعب والقوات المسلحة متحدون لإنهاء اغتصاب السلطة».