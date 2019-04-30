شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: نثق في قيادتي البحرين والعراق لتجاوز الأزمة الطارئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمان يُتابع باهتمام بالغ وقلق عميق تطورات الأزمة الطارئة بين جمهورية العراق ومملكة البحرين، مشدداً على أهمية الحفاظ على الثوابت العربية في إصدار البيانات وتبادل وجهات النظر بما يخدم مصالح المنطقة العربية وأمنها واستقرارها، مشيراً إلى وقوف البرلمان العربي ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها واستقرارها وإرادة شعبها.

وقال السلمي: «إن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة تستوجب العمل على وحدة الصف والتضامن العربي، بعيداً عن إثارة الخلافات التي لا تخدم إلا أعداء الأمة العربية، معرباً عن ثقته البالغة في تجاوز الأزمة العابرة بين الشقيقتين جمهورية العراق ومملكة البحرين، بحكمة قيادتيهما وروح الأخوة التي تجمع بين شعبيهما».