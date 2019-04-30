شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمريكي لسريلانكا: مخطط لتنفيذ اعتداءات جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (نيودلهي، كولومبو) حذرت السفيرة الأمريكية لدى كولومبو ألاينا تبليتز، اليوم (الثلاثاء)، من وجود مخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية جديدة في سريلانكا. وقالت: «إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفراداً من المجموعة التي نفذت تفجيرات عيد القيامة - الأسبوع الماضي- لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات». حذرت السفيرة الأمريكية لدى كولومبو ألاينا تبليتز، اليوم (الثلاثاء)، من وجود مخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية جديدة في سريلانكا. وقالت: «إن الولايات المتحدة تعتقد أن أفراداً من المجموعة التي نفذت تفجيرات عيد القيامة - الأسبوع الماضي- لا يزالون طلقاء ويخططون لمزيد من الهجمات». وأضافت:«نعتقد أن تخطيطاً نشطاً يجري الآن لتنفيذ المزيد من الهجمات».



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