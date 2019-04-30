شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الأسد يستمر بقصف مناطق الهدنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

قصفت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل أمس (الإثنين) أماكن في قريتي العمقية وجسر بيت راس في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى ببلدة الهبيط، وأطراف قرية النقير جنوب محافظة إدلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم (الثلاثاء)، أن قوات النظام استهدفت أماكن في بلدات اللطامنة وكفر نبودة شمال محافظة حماة، وبلدات الزمار وجزرايا بريف حلب الجنوبي، وأماكن أخرى في قلعة المضيق بسهل الغاب.