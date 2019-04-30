شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائري السابق يغادر المحكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) غادر رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى اليوم (الثلاثاء)، محكمة بالعاصمة الجزائرية، بعد الاستماع اليه لعدة ساعات بشأن ملفات تبدبد الأموال العامة والحصول على امتيازات غير مشروعة. غادر رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى اليوم (الثلاثاء)، محكمة بالعاصمة الجزائرية، بعد الاستماع اليه لعدة ساعات بشأن ملفات تبدبد الأموال العامة والحصول على امتيازات غير مشروعة. ولم يدل أويحيى بتصريح عند المغادرة، ولم يعرف على الفور ما إذا وجهت إليه أي اتهامات.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الجزائري السابق يغادر المحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.