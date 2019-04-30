شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: السجن 25 عاماً بحق قيادي إخواني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (القاهرة)أصدرت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء)، حكماً بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق رجل الأعمال والقيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين حسن مالك، بعد ادانته بالإضرار بالاقتصاد القومي، بحسب ما قاله مسؤول قضائي.
وشمل حكم السجن المؤبد الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أيضاً نجل مالك، ورجل الأعمال المصري البارز عبد الرحمن سعودي، وأربعة متهمين أخرين، وفقاً للمسؤول.
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