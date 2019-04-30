شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أمريكي وكولومبي لمحاولة الانقلاب في فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عواصم)

دانت الحكومة الفنزويلية اليوم (الثلاثاء) محاولة انقلاب بعيد تأكيد زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، عن تلقيه دعم من مجموعة من «الجنود الشجعان».

وقال وزير الاتصال خورخي رودريغيز في تغريدة:«في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب».

وتحدّث رودريغيز عن «محاولة» انقلاب، متهماً «اليمين الانقلابي» بالقيام بها.

وقد دعا كلاً من الرئيس الكولومبي ايفان دوكي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجيش الفنزويلي إلى الانضمام إلى زعيم المعارضة غوايدو.

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وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدة على تويتر: «نوجه دعوة إلى جنود فنزويلا وشعبها ليقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ ويرفضوا الديكتاتورية واغتصاب السلطة» من قبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما كتب وزير الخارجية الأمريكي بومبيو على تويتر: «اليوم أعلن الرئيس بالوكالة خوان غوايدو بدء عملية التحرير».

مضيفاً: «الحكومة الأمريكية تدعم بالكامل الشعب الفنزويلي في سعيه للحرية والديموقراطية».

وقد اندلعت اليوم مواجهات في محيط قاعدة كارلوتا الجوية بالعاصمة الفنزويلية كراكاس.

وأطلق شرطيون الغاز المسيل للدموع على متظاهرين لبوا نداء غوايدو للخروج إلى الشوارع لدعم العسكريين المتمردين على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، في حي ألتاميرا القريب من القاعدة.