واشنطن تدعم سعي الشعب الفنزويلي "من أجل الحرية"

اسماء السيد - واشنطن: ألقت الولايات المتحدة بثقلها الكامل الثلاثاء وراء خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، وصرح أن جنودا انضموا إلى حملته للاطاحة بالرئيس نيكولاس شافيز. وكتب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على تويتر "اليوم أعلن الرئيس بالوكالة خوان غوايدو بدء عملية التحرير"، فيما تعهدت حكومة مادورو بافشال ما وصفته بالمحاولة الانقلابية. وأضاف "الحكومة الأميركية تدعم بالكامل الشعب الفنزويلي في سعيه للحرية والديموقراطية. لا يمكن هزيمة الديموقراطية".



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