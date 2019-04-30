ماذا يعني تصنيف أمريكا لجماعة الإخوان منظمة إرهابية ؟

كتب-رحيم يسري
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وهو ما يعني وقوع الجماعة تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
ويعني القرار الأمريكي حال دخوله حيز التنفيذ رسميا فرض عقوبات على كافة الأشخاص والمنظمات والدول التي تتعامل وتدعم جماعة الإخوان.
وقد يشمل القرار أيضا فرض عقوبات على الأمريكيين المتعاملين مع الإخوان وتجميد الأصول التي تمتلكها الجماعة والمنظمات التابعة لها في الولايات المتحدة.
ويمكن للإدارة الأمريكية أن تحظر سفر أفراد الجماعة إليها، ومن الممكن...
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