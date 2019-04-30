الجيش: إحالة موقوفين بجرائم مختلفة على القضاء المختص

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن "بتاريخه أحالت ​مديرية المخابرات​ على ​القضاء​ المختص المدعو (ع.ش.ش) والسوري (خ.إ.ص)، والفلسطينيين: (م.م.أ) و (أ.م.ب) و (م.ع.غ)، وذلك لإقدام الأول والثاني على حيازة العملة المزورة وترويجها في جميع المناطق اللبنانية، ولإقدام الثالث والرابع على تشكيل عصابة تعمل على تزوير المستندات والأوراق الثبوتية والمصرفية والإدارية والمدرسية وإرسالها إلى أشخاص خارج الأراضي اللبنانية، ولاستحصال الأخير على شهادات مدرسية مزورة، وقد ضبط بحوزتهم عدد من المستندات الثبوتية المزورة، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يستخدم في عمليات التزوير".

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