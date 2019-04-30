عم الطفل المغدور دانيال العلالي للنشرة: السلطات التركية تحتجز جثة الطفل

أوضح حسان العلالي، عم الطفل المغدور دانيال العلالي الذي قتل في ​بلجيكا​، أن "جثة الطفل والتي كان يجب أن تصل إلى ​لبنان​ صباح اليوم تم احتجازها في ​تركيا​ دون إعطاء مبرر لذلك".

وفي حديث مع "​النشرة​"، لفت العلالي إلى أن "جثة دانيال انطلقت من ​بروكسل​ عند السادسة والـ40 دقيقة من مساء أمس، ووصلت إلى تركيا منتصف الليل، وكان يجب أن تتوجه عند الساعة السادسة صباحاً نحو ​بيروت​ لنتسلمها عند السابعة، إلا أنه عند وصول الطائرة، تفاجأنا أنها لا تحمل جثة الطفل".

وأشار العلالي إلى أن "​السلطات التركية​ تماطل بالموضوع ولا تعطي أي مبرر أو جواب واضح لسبب احتجاز الجثة"، موضحاً أنه "في كل مرة نتصل يعطونا موعداً لارسال الجثة ثم يتم تأجيل الموعد، وفي النهاية تم إبلاغنا بأنه سيتم ارسالها عند التاسعة من مساء اليوم".

وحول التحقيقات، لفت العلالي إلى أن "السلطات البلجيكية تقوم بكل مهامها بهدف الوصول إلى الحقيقة".

يذكر انه عٌثر على الطفل دانيال مقتولاً الاربعاء الماضي داخل حفرة في مركز لطالبي اللجوء في منطقة أنفير الواقعة شمال بلجيكا بعد يومين من اختفائه.