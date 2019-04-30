جنسيتي كرامتي طالبت بإلغاء إجازة العمل لمن هم لبنانيون بحكم الدستور

هنأ رئيس حملة "​جنسيتي كرامتي​" مصطفى الشعار العاملين والعاملات ب​عيد العمال​ وخصوصا أبناء الأم ال​لبنان​ية المتزوجة من أجنبي ومكتومي القيد وقيد الدرس مطالباً ​الحكومة​ بـ"إلغاء وجوب إستحصال المعنيين على إجازة عمل". وفي بيان له، أشار الشعار إلى أننا "لن نقبل أبدا أن يستمر إذلال أمهات لبنان العاملات عبر الإنتقام من فلذات أكبادهن نتيجة لإختيارهن أزواج غير لبنانيين"، لافتاً إلى أن "حملة "جنسيتي كرامتي" لن تقبل أبدا بموضوع إجازة العمل لمن هم أصلا لبنانييون بحكم ​الدستور​، وعلى الحكومة أن تقر فورا إلغاء هذه الإجازة".

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