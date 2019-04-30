الرئيس عون عرض مع سفيري لبنان في تركيا والمغرب اوضاع السفارتين

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع سفير لبنان لدى ​تركيا​ السفير غسان المعلم، اوضاع الجالية اللبنانية في تركيا، والتطورات التي يشهدها هذا البلد خصوصاً بعد ​الانتخابات​ التي اقيمت اخيراً.

كما التقى الرئيس عون سفير لبنان لدى ​المغرب​ السفير ​زياد عطا الله​، وبحث معه العلاقات بين البلدين واوضاع ​السفارة اللبنانية​ في المغرب.