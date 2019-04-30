الرئيس عون عرض مع سفيري لبنان في تركيا والمغرب اوضاع السفارتين

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع سفير لبنان لدى تركيا السفير غسان المعلم، اوضاع الجالية اللبنانية في تركيا، والتطورات التي يشهدها هذا البلد خصوصاً بعد الانتخابات التي اقيمت اخيراً.
كما التقى الرئيس عون سفير لبنان لدى المغرب السفير زياد عطا الله، وبحث معه العلاقات بين البلدين واوضاع السفارة اللبنانية في المغرب.
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