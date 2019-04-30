عون: قطع الاشجار الغوغائي غير مسموح وبحاجة لثقافة نعممها لحماية الشجرة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون "أنني سعيد جدا بهذا اللقاء، العالم لا يتوازن إلا بالحياة وبثلاثة انواع من الحياة، العالم النباتي والعالم الحيواني والعالم الانساني"، مشيراً إلى "أننا نعيش من الارض وهي التي تعطينا النبات الذي يغذينا وعلينا دائما التطلع الى هذا الثالوث ولهذا علينا الحفاظ على النبات والطيور".
وخلال احتفال غرس "شجرة المليون" في قصر بعبدا، أوضح أن "الشجرة منافعها وفوائدها غير محدودة من الجمال الطبيعي وتظللنا في الحر وهي التي تعطينا اشياء عديدة"، لافتاً إلى أن "الشجرة تعطينا الخشب والحطب وهي التي تعطينا بعض الادوية ، في كل حقول الحياة نجد الشجرة".
وشدد على أنه "في اماكن التصحر لا يوجد حيوانات، الشجر مرادف لحياة الانسان وهذه الثقافة يجب تنميتها بين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب ان نفكر في كيفية حماية الشجر من الحريق والقطع، اكبر خطر على الغابات هو الحريق".
ورأى عون أنه "من الافضل ان لا يندلع الحريق واذا اندلع ان نطفأه في اسرع وقت ممكن وفي بدايته"، منبهاً إلى أن "قطع الاشجار الغوغائي غير مسموح، وبحاجة لثقافة نعممها اكثر لانه من دون توعية لا يمكن حماية الشجرة".
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