جريصاتي: لتطوير المعالجة للنفايات الطبية في مستشفى الجامعة الاميركي

أكد وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ على "ضرورة تطوير المعالجة للنفايات الناتجة عن الاستشفاء في المركز الطبي في ​الجامعة الاميركية​ بما يتوافق مع أعلى المعايير الملائمة للادارة البيئية الآمنة للنفايات الطبية".

كلام جريصاتي جاء خلال زيارة قام بها رئيس ​الجامعة الأميركية​ في بيروت الدكتور ​فضلو خوري​ على رأس وفد من الجامعة وإدارة المركز الطبي في الجامعة، تمّ خلالها البحث مع الوزير في آخر المستجدات المتعلقة بموضوع المحرقة في المركز الطبي في الجامعة بعد انتشار صور عن الدخان المتصاعد.

وتداول المجتمعون أوجه التحديات التي شابت هذا الملف، وتمّ الاتفاق على البدء بإجراءات فورية ضمن خارطة طريق تلتزم التخلص الآمن والسليم من ​النفايات​ وفق المعايير والمبادىء التوجيهية الصادرة عن ​منظمة الصحة العالمية​ وبالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما جدّد وفد الجامعة الأميركية في بيروت تأكيده العمل بشكل وثيق مع ​وزارة الصحة العامة​ ووزارة البيئة لتحسين معايير إدارة نفايات العناية الصحية في الجامعة الأميركية.