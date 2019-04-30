أكد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "هذا بعض ما ورد في مشروع ​الموازنة​ الذي عرضته اليوم ​وزارة المال​ على ​مجلس الوزراء​، وفيه على سبيل المثال، بعض التخفيضات على المتقاعدين، ونموذج عن بعض الإعفاءات الضريبية على الغير، الأرقام لا تكذُب". وأرفق السيد تصريحه بصور تتضمن بعضاً من مواد مشروع الموازنة.

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن مشروع الموازنة: الأرقام لا تكذُب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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