مراد عقد اجتماعا مع حاكم ريو دي جانيرو: لبنان عضو في مجلس إعادة انماء المدينة

عقد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ اجتماعا مع حاكم ولاية ريو دي جانيرو الدكتور ويلسون ويتسل.

وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين عبر دعم الجالية ال​لبنان​ية المتواجدة في الريو ومساعدتها كما وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وكان ويتسل قد اثنى على نشاط الوزير مراد وأصداء اجتماعاته الإيجابية في ريو دي جانيرو.

وبادر ويتسل الى الطلب من مراد قبول تمثيل لبنان في مجلس اعادة انماء والاستثمار لمدينة الريو من خلال ​غرفة التجارة اللبنانية​ البرازيلية.

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ورحب مراد بالمبادرة وشكر الحاكم على استقباله وإيجابيته. وتم تعيين عادل ابو رجيلي رئيس غرفة التجارة اللبنانية البرازيلية عضوا في المجلس.

كما زار مراد رئيس بلدية ريو دي جينيرو، الذي اكد بدوره "استعداده للتعاون وتعزيز التواصل والتبادل التجاري والاستثماري والخدماتي بين البلدين".

وختم مراد زيارته بتوقيع اتفاقية التعاون بين اتحاد غرف التجارة البرازيلية واللبنانية، متمنيا أن "تكون هذه الاتفاقية بادرة خير للبلدين".