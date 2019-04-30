القوة المشتركة الفلسطينية: توقيف شقيق زوجة ابو الكل لاطلاقه النار بعين الحلوة

علقت قيادة القوة المشتركة الفلسطينية بيانا على ما جرى اليوم من ​اطلاق نار​ في محيط حي حطين وادى الى اصابة شخص مدني، قائلة: "تبين ان من اطلق النار هو شقيق زوجة محمد ابو الكل وقد تم توقيفه على الفور لاتخاذ لاجراء اللازم بحقه بناء لتعليمات قائد منطقة صيدا للامن الوطني ابو اشرف العرموشي".

وكان قد افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن سقوط جريح في اطلاق نار في حي حطين _ الكنايات داخل ​مخيم عين الحلوة​ وقد تضاربت ​الانباء​ حول اسبابه حتى الان .