كتلة المستقبل: نرحب بانطلاق مناقشات الحكومة بشأن مشروع الموازنة

رحبت كتلة المستقبل بانطلاق مناقشات ​مجلس الوزراء​ بشأن مشروع الموازنة العامة على أساس خفض العجز فيها، بصفتها الفرصة التاريخية أمام ​لبنان​ للخروج من الأزمة بفعل السيطرة على تنامي المديونية بالتوازي مع اطلاق برنامج الإستثمارات التي جرى تأمين تمويل المرحلة الأولى منها في مؤتمر "سيدر".

وأكدت الكتلة أن "المشكلة التي يواجهها لبنان ليست مستحيلة الحل، بل أن حلها واضح في التوجه الذي حمله لبنان إلى مؤتمر "سيدر"، والقائم على خفض نسبة العجز إلى اجمالي الناتج المحلي لفتح المجال أمام الإستثمارات اللازمة لإعادة إطلاق النمو ​الإقتصاد​ي المستدام"، مشددة على التزامها "بالعمل على تثبيت هذا الحل"، لافتتة إلى أنه "يتطلب تحمل الجميع مسؤوليته وعدم الدخول في مزايدات شعبوية أو مناكفات سياسية، أو رمي كرة المسؤولية على قطاعات معينة دون غيرها".

ورأت الكتلة ان "الحل الذي يناقش المرحلة الأولى منه على طاولة مجلس الوزراء لا يمكن أن يكون من خلال بند معين في الموازنة المقترحة، إنما من خلال جميع بنودها، الأمر الذي يتطلب مشاركة كل القوى السياسية وكل قطاعات الإقتصاد في المجهود المطلوب لتحقيقها".

وأملت الكتلة أن ينتهي مجلس الوزراء سريعا من إقرار مشروع الموازنة لإرساله إلى ​المجلس النيابي​ للتصويت عليه سريعا أيضا، انطلاقا من وعي كافة الكتل السياسية لأهمية خفض العجز وإطلاق عجلة الإقتصاد، خصوصا وأننا دخلنا في الشهر الخامس من ​السنة​ المالية التي تعد موازنتها العامة حاليا.