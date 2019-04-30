البابا فرنسيس لمصففي الشعر وأخصائيي التجميل: لا تنجروا وراء النميمة

دعا ​البابا فرنسيس​ مصففي الشعر وأخصائيي التجميل إلى "عدم الانجرار وراء النميمة والثرثرة خلال ممارسة مهنتهم بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وكانت الصحيفة قد نشرت، نقلًا عن الحبر الأعظم خلال استقباله في ​الفاتيكان​ ما يقارب من 230 من أخصائي الشعر والتجميل والمصممين الكاثوليك الإيطالين قوله، "تفادوا الوقوع في فخ النميمة التي تتسلل بسهولة إلى محيط عملكم، مارسوا مهنتكم بأسلوب مسيحي مع معاملة الزبائن بلطف وأدب ومدهم دائمًا بالكلمة ​الطيبة​ والتشجيع".

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