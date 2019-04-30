خارجية إيران: نرفض ادعاءات بومبيو بشأن تطبيق اتفاق استوكهولم الخاص بميناء الحديدة

أكدت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "رفض ادعاءات وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ بشأن تطبيق ​اتفاق استوكهولم​ الخاص بميناء الحديدة في ​اليمن​"، معتبرةً أن "اتهامات بومبيو الكاذبة هي للتغطية على جرائم ​التحالف السعودي​ في اليمن"، مشيرةً إلى أنه "على ​واشنطن​ الطلب من المعتدين على اليمن ألا يعرقلوا تنفيذ اتفاف استكهولم".

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