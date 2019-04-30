مسؤول كوري شمالي: بيونغ يانغ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي

حذر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الولايات المتحدة من "نتيجة لا تحمد عقباها بسبب موقفها من المحادثات النووية"، مشيراً إلى أن "بيونغ يانغ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي".
وشدد على أن "نزع السلاح النووي لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".
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