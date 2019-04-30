مسؤول كوري شمالي: بيونغ يانغ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي

حذر نائب وزير خارجية ​كوريا الشمالية​ تشوي سون هوي، ​الولايات المتحدة​ من "نتيجة لا تحمد عقباها بسبب موقفها من المحادثات النووية"، مشيراً إلى أن "​بيونغ يانغ​ لا تزال عازمة على نزع ​السلاح النووي​".

وشدد على أن "نزع السلاح النووي لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".