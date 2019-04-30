بولتون يدعو الجيش الفنزويلي لدعم غوايدو

علق مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي ​جون بولتون​ على محاولة الانقلاب في ​فنزويلا​، قائلا: "ينبغي على العسكريين هناك دعم البرلمان الفنزويلي بزعامة رئيس المعارضة ​خوان غوايدو​"، مشيراً إلى أنه "يجب على ​القوات المسلحة​ الفنزويلية حماية ​الدستور​ والشعب الفنزويلي ودعم الجمعية الوطنية والمؤسسات القانونية ضد اغتصاب الديمقراطية".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو قد أعلن من قاعدة عسكرية في ​كراكاس​، تلقيه دعما من "جنود شجعان" في ​الجيش​ الفنزويلي. واشار الى إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.

فيما دانت ​الحكومة​ الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من "الخونة العسكريين" الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.

كما أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز فشل محاولة الإنقلاب العسكري على مادورو، مؤكداً أن الأوضاع هادئة في البلاد.