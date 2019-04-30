وزير خارجية كوريا الشمالية: نحذر أميركا بسبب موقفها من المحادثات النووية

وجه وزير خارجية ​كوريا الشمالية​ تشوي سون هوي تحذيرا للولايات المتحدة من نتيجة لا تحمد عقباها بسبب موقفها من المحادثات النووية.

وأوضح سون هوي أن "​الولايات المتحدة​ ستواجه تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفا جديدا في محادثات نزع ​السلاح النووي​"، لافتاً الى أن "​بيونغ يانغ​ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي".

وشدد على أن "نزع السلاح النووي لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".