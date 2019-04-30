وجه وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي تحذيرا للولايات المتحدة من نتيجة لا تحمد عقباها بسبب موقفها من المحادثات النووية.
وأوضح سون هوي أن "الولايات المتحدة ستواجه تداعيات لا تحمد عقباها إذا لم تطرح موقفا جديدا في محادثات نزع السلاح النووي"، لافتاً الى أن "بيونغ يانغ لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي".
وشدد على أن "نزع السلاح النووي لن يحدث إلا إذا غيرت الولايات المتحدة حساباتها في الوقت الراهن".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية كوريا الشمالية: نحذر أميركا بسبب موقفها من المحادثات النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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