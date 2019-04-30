أردوغان: هدفنا بلوغ صادراتنا 182 مليار دولار في 2019 و500 في 2023

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "هدفنا بلوغ صادراتنا 182 مليار ​دولار​ في 2019، و500 مليار دولار في 2023"، مشيراً إلى "انني واثق بوصول عدد السياح القادمين إلى ​تركيا​ خلال 2019 الى 50 مليون سائح".

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