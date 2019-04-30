السفارة السعودية بسريلانكا تنصح مواطنيها بالمغادرة نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة

نصحت ​السفارة السعودية​ في ​سريلانكا​ المواطنين السعوديين بالمغادرة نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد.

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الاحد في 20 نيسان الماضي ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل 359 شخصاً، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وقد أعلن "تنظيم داعش" مسؤوليته عن التفجيرات.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أنها تعرفت على ثمانية أشخاص من أصل تسعة مهاجمين، ويُعتقد أن أحدهم امرأة وليس بينهم أجانب، كما احتجزت حتى الآن حوالي 60 مشتبها بهم. ولا تزال حالة الطوارئ سارية لمنع وقوع المزيد من الهجمات. كما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.