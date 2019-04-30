هل منع التامك “أخبار اليوم” عن السجناء؟.. بعد أحمجيق الزفزافي: منعت من إدخال أعداد الجريدة بسجن راس الما

قال والد ناصر الزفزافي، إن المشرف الاجتماعي، في سجن “رأس الما” في فاس، منعه من إدخال ثلاثة أعداد من جريدة “أخبار اليوم”، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الزفزافي، في حديثه مع “اليوم24”: “فوجئنا بمنعنا من إدخال جريدة “أخبار اليوم”، إلى سجن راس الما، وتسليمها إلى ناصر”، متسائلا: “لماذا منعوها؟ لقد سلبوا حرية ناصر، والآن يريدون سلب حقه في القراءة؟”.

وزاد المتحدث ذاته أن جريدة “أخبار اليوم”، موجودة في الأكشاك، إذن لماذا تم منع دخولها إلى سجن “رأس الما”.

وكان محمد أحمجيق، شقيق نبيل أحمجيق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، أكد، يوم أمس، أن إدارة سجن “راس الما” في فاس، رفضت، أمس الاثنين، تسليم نبيل عددين من جريدة “أخبار اليوم”.

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وتابع المتحدث في تدوينة له: “إن إدارة السجن كانت قد التزمت بتجويد ظروف اعتقال معتقلي حراك الريف”.

وزاد أحمجيق: “اليوم تم إرجاع عددين مع جريدة “أخبار اليوم”، عدد السبت/ الأحد، وعدد الخميس الماضي، وذلك أثناء زيارتي لشقيقي، المعتقل السياسي، نبيل احمجيق، بسجن رأس الما في فاس”.

يذكر أن معتقلي حراك الريف علقوا إضرابهم عن الطعام، بعدما وعدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتلبية بعض مطالبهم، من بينها تجميعهم في سجن الناظور (سلوان )، إضافة إلى توحيد موعد الزيارة الأسبوعية للمعتقلين الموجودين في السجن نفسه، وتحديد مدة الزيارة في ساعتين.