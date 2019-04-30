ضربة موجعة للوداد قبل مواجهة صانداونز.. أوناجم لن يرافق الفريق لجنوب إفريقيا

تلقى أنصار فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خبار سيئا، قبل قليل، وذلك قبل رحلة البعثة الحمراء، عصر اليوم الثلاثاء، صوب جنوب إفريقيا، من أجل خوض مباراة إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجمعه بماميلودي صاندانز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل.

فقد تأكد رسميا، عدم مرافقة اللاعب ونجم الفريقن، محمد أوناجم، للبعثة الحمراء إلى الديار الجنوب إفريقية، ولن يخوض مباراة العودة هناك، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها على مستوى الركبة، في مباراة حسنية أكادير الأخيرة، وحاجته لأسابيع إضافية للعلاج.

وكانت جماهير النادي الأحمر تمني النفس بحضور أوناجم لمباراة العودة، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه في الخط الأمامي للفريق، والإضافة الكبيرة التي يقدمها إلى جانب كل من اسماعيل الحداد، والنيجيري ميشيال باباتوندي.

وكان من المقرر أن يرافق اللاعب، البعثة الودادية، المتكونة من 50 فردا، اليوم صوب جنوب إفريقيا، غير أن الطاقم الطبي للنادي، أكد للمدرب فوزي البنزرتي، استحالة مشاركته في المباراة القادمة، بسبب الإصابة البليغة التي يعاني منها على مستوى الركبة.