طلاب الجزائر يؤكدون رفضهم لوجوه نظام بوتقليقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، ليشدد على أن موقف الجيش بأن الخيار الوحيد للخروج من "الأزمة" هو الحل الدستوري التي باتت تمقته قوى المعارضة، وأكد أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من تموز/ يوليو هي "الحل الأمثل للخروج من الأزمة" السياسية.

وأكد قايد صالح أن الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع. وأضاف الفريق الذي بات الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل الماضي أن "وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية (...) باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة". موضحا أن الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".

تظاهر آلاف الطلاب الجزائريين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة ومدن أخرى، رافضين استمرار المحسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم، وللمطالبة بتغيير جذري للنظام.

وأفادت المصادر بأن آلاف الطلاب خرجوا في "ساحة البريد المركزي" وسط العاصمة الجزائر، مرددين هتافات رافضة لرئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، وحكومة رئيس الوزراء، نور الدين بدوي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت مسيرة من أمام مبنى الجامعة المركزية وسط العاصمة، واتجهت نحو ساحة البريد المركزي. وحمل الطلبة الذين انضم لهم أساتذة جامعيون ومواطنون، أعلام الجزائر وشعارات مطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.

وانتشرت قوات الشرطة في محيط تظاهرة الطلبة وسط العاصمة، دون أن تتدخل لمنعها أو تفريقها.

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كما نظم طلبة وأساتذة جامعتي بجاية" وتيزي وزو الحكوميتين، في منطقة القبائل (وسط)، مسيرات شارك فيها آلاف، حسب فيديوهات وصور نشرت على المنصات الاجتماعية.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات مطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد.

وتحوّلت مسيرات طلبة الجامعات الجزائرية كل ثلاثاء إلى موعد أسبوعي، منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شباط/ فبراير الماضي، الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة.

كما شهدت جامعة بسكرة الحكومية جنوب شرقي البلاد، مظاهرة شارك فيها آلاف الطلبة رفعوا فيها مطالب التغيير الجذري لنظام الرئيس السابق.