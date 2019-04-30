تركيا: 3 آلاف معتقل يضربون عن الطعام تضامنا مع أوجلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمات حقوقية تركية وعالمية، اليوم الثلاثاء، أن قرابة الثلاثة آلاف معتقل في السجون التركية، انضموا لإضراب مفتوح عن الطعام، تضامنا مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المُعتقل في ظروف سيئة في السجن الانفرادي.

وقال رئيس منظمة "هيومن رايتس أسوشيشن"، أوزترك تركدوغان، إن 2983 نزيلا في 90 سجنا يرفضون الطعام احتجاجا على ظروف حبس أوجلان، الذي وردت تقارير من أفراد عائلته ومحاميه بأن زيارته ممنوعة.

وكانت المشرعة الموالية للأكراد ليلى غوفين دشنت الإضراب عن الطعام من السجن في تشرين الثاني/ نوفمبر، الماضي، وتم الإفراج عنها آنذاك، ولكنها تواصل الإضراب عن الطعام في المنزل.

وثمة مشرعان سابقان مواليان للأكراد بين آلاف السجناء الذي انضموا إلى إضراب غوفين في الأشهر التالية.

وقال تركدوغان أن 15 أسيرا من بين المضربين عن الطعام، يرفضون حتى تناول الفيتامينات.

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ويقضي أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، عقوبة السجن المؤبد في محبسه بجزيرة إمرالي قرب إسطنبول منذ العام 1999.

وتعتبر تركيا وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني تنظيما "إرهابيا".

وقالت "هيومن رايتس أسوشيشن"، إن أوجلان لم يلتق بمحاميه منذ 2011، فيما كانت آخر مرة زاره فيها مشرعون موالون للأكراد في عام 2015.

وسمح لشقيقه فقط بزيارة لمدة نصف ساعة في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.

