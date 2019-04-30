شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قوات الأسد تقصف مناطق بريف حماة وجنوب إدلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قصفت قوات نظام الأسد بعد منتصف ليل أمس أماكن في قريتي العمقية وجسر بيت راس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى في بلدة الهبيط وأطراف قرية النقير جنوب إدلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أن قوات النظام استهدفت أماكن في اللطامنة، وكفر نبودة شمال حماة، والزمار، وجزرايا بريف حلب الجنوبي، وأماكن أخرى في قلعة المضيق بسهل الغاب.

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