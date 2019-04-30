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القنصلية السعودية في سريلانكا تنصح رعاياها بالمغادرة

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ثار التدمير بعد مجزرة عيد الفصح في سريلانكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثار التدمير بعد مجزرة عيد الفصح في سريلانكا

 نصحت السفارة في سريلانكا، الثلاثاء، رعاياها بالمغادرة على إثر الهجمات الإرهابية التي وقعت هناك خلال الأسبوع الماضي وأسفرت عن مئات الضحايا.

وقد حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، أمس الإثنين، من أن الإرهابيين الذين نفذوا تفجيرات عيد القيامة (الفصح) يخططون لمزيد من الهجمات باستخدام سيارة فان ومهاجمين متخفين في زي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، بالشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى: "المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات"، مشيرا إلى أن الإرهابيين يستهدفون 5 مواقع وقد ينفذون الهجمات الأحد أو الإثنين.

وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 أبريل/نيسان التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.

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وقد حذرت السفيرة الأمريكية في سريلانكا ألاينا تبليتز، الثلاثاء، من أن هناك احتمالية لوقوع مزيد من الهجمات الإرهابية في سريلانكا.

وأضافت السفيرة، في تصريحات صحفية لها، أن هناك اعتقادا بأن بعض من شاركوا في هجوم عيد القيامة ما زالوا طلقاء.

وتتهم السلطات أعضاء جماعتي "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" بتنفيذ الهجمات.

ورفعت الحكومة حظر التجول مساء الأحد الماضي للمرة الأولى منذ التفجيرات، لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.

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