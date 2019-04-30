أزمة فنزويلا.. مواجهات بقاعدة جوية إثر إعلان جوايدو العصيان

اندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، في محيط قاعدة جوية في كراكاس، بعيد إعلان زعيم المعارضة خوان جوايدو العصيان العسكري، كما ظهر مع مجموعات عسكرية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين لبوا نداء جوايدو للخروج إلى الشوارع لدعم العسكريين المتمردين على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو في حي ألتاميرا القريب من قاعدة كارلوتا.



من جهته، أكد مادورو موقفه، قائلا: "تحدثت مع القادة العسكريين في فنزويلا وقد أكدوا لي على الولاء الكامل".

وأشار وزير خارجية فنزويلا خورخى أرياثا إلى أن "إدارة ترامب تعترف بوقوفها وراء محاولة الانقلاب على السلطة الشرعية، وتسعى لخلق صراع داخلي في البلاد".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد دعم حكومة بلاده لجوايدو فيما أسماه "انتفاضته لتحقيق الحرية والديمقراطية".

ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن "الجيش الفنزويلي عليه أن يدعم الجمعية الوطنية بصفتها المؤسسة الشرعية للبلاد ضد "اغتصاب السلطة".





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كان جوايدو أعلن تلقيه دعم مجموعة "جنود شجعان" في فيديو مسجل داخل قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جوايدو في الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية "استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن زعيم المعارضة خوان جوايدو شوهد واقفاً قرب قاعدة جوية في كراكاس وتحيط به مجموعة من الرجال في زي عسكري في طريقهم للقصر الرئاسي.

وأظهرت لقطات فيديو قوات الأمن الفنزويلية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على جوايدو أثناء تجمعه مع عدد الرجال يرتدون الزي العسكري خارج قاعدة للقوات الجوية في كراكاس.

ودعا رئيس الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها معسكر شافيز ديوسدادو كابيلو إلى تجمع أمام قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس لحماية الرئيس.

من جانبه أكد وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز أن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب.

وقالت حكومة فنزويلا إن هذا تمرد محدود وإن جوايدو يسعى لانقلاب.

وأدانت الحكومة الفنزويلية "محاولة الانقلاب"، وقال وزير الاتصال خورخي رودريجيز في تغريدة "في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزوا على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب".