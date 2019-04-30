محكمة مصرية تعاقب7 إخوانيين بالمؤبد للإضرار بالاقتصاد

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد للإخواني حسن مالك و6 آخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي المصري".

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله حمزة حسن مالك و5 أعضاء من تنظيم الإخوان بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 آخرين، في القضية المعروفة باسم "الإضرار بالاقتصاد القومي".

Advertisements

كما قررت المحكمة مصادرة جميع الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات من انقضاء العقوبة.

وقضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبدالتواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبدالعظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان، في القضية نفسها.

ووجهت النيابة العامة المصرية إلى المتهمين تهم الإضرار بالاقتصاد القومي المصري عن طريق الطلب المستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتضر بقطاع السياحة في مصر عقب سقوط حكم الإخوان عام 2013.