إيران تصنف كل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني وقع الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع قانون يوم الثلاثاء يعلن أن جميع أفراد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابيون والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب. وجاء مشروع القانون الذي مرره البرلمان الأسبوع الماضي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية. ولم يتضح مدى تأثير القانون الجديد على القوات الأمريكية أو عملياتها. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن روحاني وجه تعليمات لوزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية والقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي بتنفيذ القانون. Advertisements ويصنف القانون بشكل خاص القيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية. والقيادة المركزية الأمريكية مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان. وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأفراد في القائمة السوداء لانتمائهم للحرس الثوري ولكن لم يكن الحرس الثوري بأكمله مدرجا إلى أن أصدر ترامب قراره.

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