الان تتابع النيابة العامة بمدينة فرنسية تؤيد ترحيل إيراني مطلوب في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أيدت النيابة العامة في مدينة اكس ان بروفانس (جنوب شرق فرنسا)، الثلاثاء، ترحيل مهندس إيراني إلى الولايات المتحدة، في قرار ندد به محامو المهندس واعتبروه “طلباً سياسياً”.

وتصدر محكمة الاستئناف قرارها بهذا الشأن في 22 مايو.

والمهندس هو جلال روح الله نجاد ويبلغ من العمر 41 عامًا، أوقف في 2 فبراير في نيس (جنوب شرق) لدى وصوله من طهران عبر موسكو، واحتجز بانتظار تسليمه بموجب طلب توقيف صادر عن السلطات القضائية الأمريكية.

وحصل الإيراني على تأشيرة دخول إلى فرنسا لأسباب مهنية.

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ويتهمه قاضيان أمريكيان بسلسلة مخالفات مرتبطة بمحاولة نقل أنظمة صناعية دقيقة إلى إيران، وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، تحت غطاء عملية تجارية مع الإمارات العربية المتحدة.

وبإجراء تعديلات عليها، يمكن لهذه الأنظمة الصناعية، بحسب الطلب الأمريكي، أن تتحول إلى أسلحة دمار دقيقة للغاية.

ويعمل جلال روح الله نجاد، لصالح جمعية “رايان رشد أفزار” وهي مؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الذي يلعب دورًا مركزيًا في النظام الإيراني.

ويصل حكم المخالفات التي يقول القضاء الأمريكي، إن المهندس الإيراني ارتكبها بين يونيو 2016 وأبريل 2018، إلى السجن 60 عامًا، فيما ينفي المهندس أي علاقة بهذه الأفعال.

وقال النائب العام في فرنسا سيرج بوكوفيتز: “التجسس والعلم المتطور، مفهومان يمكن أن يلتقيا”، موضحًا أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام ترحيله نظرًا لأن المخالفات التي يلاحق بها، لها ما يعادلها في القانون الفرنسي.