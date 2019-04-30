السجن 25 عاما بحق قيادي بالإخوان المسلمين أدين بالإضرار بالاقتصاد المصري

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق رجل الأعمال والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، بعد إدانته بالإضرار بالاقتصاد القومي، حسب ما قال مسؤول قضائي.

وشمل حكم السجن المؤبد الصادر عن محكمة جنايات القاهرة أيضًا نجل مالك ورجل الأعمال المصري البارز عبد الرحمن سعودي، وأربعة متهمين أخرين، وفقا للمسؤول.

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ولا يزال يحق للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

كذلك قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين 10 أعوام، وبرأت 14 متهما آخرين.

وترجع أحداث القضية، والمتهم فيها 24 شخصا، إلى 2015 حين اعتقلت الشرطة “مالك” أبرز ممولي جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية “تنظيما ارهابيا” نهاية 2013.

وقال المسؤول، إنه بعد تفتيش سكن مالك “عثرت (النيابة) على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.