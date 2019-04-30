شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: تظاهر آلاف الطلاب وصالح يعد بمحاربة الفساد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الوكالات (الجزائر)تظاهر آلاف الطلاب مجدداً اليوم (الثلاثاء) في وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين برحيل النظام ومحاكمة رموزه.
وسجلت مظاهرات مماثلة في مدن قسنطينية وبجاية والبويرة (القبايل)، حيث التف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري.
من جهتها نقلت قناة النهار التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قوله إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة ضمن المساعي المستمرة لمحاربة الكسب غير المشروع.
مضيفاً أن وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد «بأرقام ومبالغ خيالية»، داعياً القضاء إلى معالجتها دون تأخير.
ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات.
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