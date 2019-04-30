شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أمريكا تعمل على تصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن) أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم إدراج تنظيم «الإخوان المسلمين» في اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. Advertisements وقالت سارا ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض «تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاطرونه القلق من تنظيم الإخوان ويجري فحص الأمر وفق مسار داخلي». ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لواشنطن. وكان ترمب أشاد خلال الزيارة بـ«العمل الجيد جدا» للسيسي. ويتيح إدراج تنظيم الإخوان في اللائحة الأمريكية، فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الإخوان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أمريكا تعمل على تصنيف الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.