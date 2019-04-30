مراسم تخلي امبراطور اليابان عن العرش

اسماء السيد - طوكيو: شهدت اليابان الثلاثاء تنحي إمبراطور للمرة الأولى منذ أكثر من من مئتي عام، في مراسم لم تستمر أكثر من عشر دقائق.

تنحي الامبراطور

أقيم الاحتفال الأول الذي تخلي خلاله الإمبراطور أكيهيتو عن عرشه بعد ثلاثين عاماً في الحكم، عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ) في أفخم قاعة من القصر الإمبراطوري، "قاعة الصنوبر" ("ماتسو-نو-ما").

ويعود اسم هذه القاعة التي تبلغ مساحتها 370 مترا مربعا إلى أرضيّتها الخشبية الرائعة، المصنوعة من أشجار "زيلكوفا" اليابانية وجدرانها المزينة بأشكال إبر الصنوبر.

وتمّ إحضار "الكنوز المقدسة" في علبها لحمايتها بعناية من الأنظار. وتقول الأسطورة إن عمر هذه الكنوز يتجاوز آلاف السنين وإنها نُقلت إلى السلاسة الإمبراطورية من جانب آلهة الشمس أماتيراسو.

وهذه الكنوز هي "ياتا نو كاغامي" أي مرآة، و"كوساناغي نو تسوروغي" ويعني ذلك سيف، و"ياساكاني نو ماغاتاما" أي جوهرة مجهولة. إلا أن الكنز الأول لن يكون ضمن المراسم إذ إنه لا يُنقل من مكان حفظه في القصر.

ويُعتبر امتلاك هذه الكنوز الثلاثة دليلا أساسيا على شرعية الإمبراطور، لكن ليس هناك صور لها وحتى الامبراطور نفسه لا يمكن أن يراها.

وتقول الخبيرة في شؤون العائلة الإمبراطورية ايييشي مياشيرو التي تعمل في صحيفة "أساهي شيمبون"، "لا نعلم تحديداً ماذا تشبه" هذه الكنوز.

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وشارك في هذا الاحتفال أفراد من العائلة الإمبراطورية وأعضاء في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والسلطات المحلية.

تتويج في الأول من مايو

عند منتصف الليل، سيخلفه ابنه الأكبر ناروهيتو رسمياً في مؤشر على الانتقال من عهد "هيسي" (استكمال السلام) إلى عهد "رايوا" (تناغم جميل).

وستجري احتفالات الأول من مايو على مرحلتين.

يقام الاحتفال الأول عند الساعة 10,30 في القاعة نفسها وسيتمّ خلاله نقل السيف والجوهرة والأختام الملكية إلى الإمبراطور الجديد. وفي غياب المرآة، سيكون هناك موفد مكلّف تلاوة صلاة من أجل الإمبراطور.

ولن يتحدث ناروهيتو أثناء هذا الحفل القصير الذي يتمّ استبعاد النساء عنه. وبعد وقت قصير، سيشارك في مراسم أخرى يلقي خلالها خطابه الأول كإمبراطور. وفي الرابع من أيار/مايو، سيحيي الحشود من شرفة القصر المحمية بزجاج.

وخلال كل هذه الاحتفالات، سيرتدي أفراد العائلة الإمبراطورية بزات مذيّلة وفساتين طويلة على الطريقة الغربية.

ولن يرتدي الإمبراطور وزوجته ماساكو قبل فصل الخريف ملابس تقليدية فاخرة. وفي 22 أكتوبر، سيُحتفل بالتتويج وسط مظاهر من الابهة أمام 2500 شخص من اليابان والخارج، بينهم عدد كبير من رؤساء الدول، قبل مسيرة في وسط طوكيو.