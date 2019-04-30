الرئيس الكولومبي يدعو العسكريين الفنزويليين إلى الانضمام لغوايدو

اسماء السيد - بوغوتا: دعا الرئيس الكولومبي ايفان دوكي الثلاثاء الجيش الفنزويلي إلى الانضمام إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن أنه حصل على دعم مجموعة من العسكريين.

وكتب الرئيس الكولومبي اليميني في تغريدة على تويتر "نوجه دعوة إلى جنود فنزويلا وشعبها ليقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ ويرفضوا الديكتاتورية واغتصاب السلطة" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو.